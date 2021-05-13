Лукашенко рассчитывает на поддержку белорусами проекта новой конституции

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Конституционной комиссии, что проект новой конституции страны должен отвечать запросам граждан, и тогда она будет ими поддержана.

"Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект конституции, - быть этой конституции. Не поддержат - у нас же конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей", - цитирует белорусского лидера в четверг его пресс-служба.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект нового основного закона Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. 16 марта глава государства подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем. Комиссия должна до 1 августа представить президенту предложения по поправкам в основной закон для последующего их вынесения на республиканский референдум.

Конституционная комиссия собирается на свои заседания дважды в месяц. В ходе одного из заседания Миклашевич заявил, что в Белоруссии не будут менять президентскую форму правления, но не исключил перераспределения полномочий между различными ветвями власти.