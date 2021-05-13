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Полиция Испании нашла украденные в 2012 году три римские золотые монеты на €200 тыс.

Расследование началось после того, как в полицию поступила информация о готовящейся сделке по продаже монет нумизмату из Лондона

МАДРИД, 13 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала при попытке продать редкую римскую золотую монету двух человек. Как сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства, в итоге были обнаружены сразу три монеты.

Найденные римские монеты в очень хорошем состоянии и представляют большую историческую ценность. Их стоимость на черном рынке могла достигать €200 тыс.

Расследование началось после того, как правоохранительным органам стало известно о намерении одного человека продать нумизмату из Лондона золотую монету времен Римской империи. Вскоре появились сведения о том, что она была частью коллекции из восьми монет, которые были украдены в 2012 году из поезда, выполнявшего рейс между двумя швейцарскими городами.

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