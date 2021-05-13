Полиция Испании нашла украденные в 2012 году три римские золотые монеты на €200 тыс.

МАДРИД, 13 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала при попытке продать редкую римскую золотую монету двух человек. Как сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства, в итоге были обнаружены сразу три монеты.
Trataban de vender 3 áureos del #Imperio Romano que podrían haber alcanzado en el mercado negro un valor de 200.000€ y ahora están detenidos— Policía Nacional (@policia) May 13, 2021
Procedentes de un robo en #Suiza en 2012, fue una numismática de #Londres la que informó de ello pic.twitter.com/S6C13qdRw6
Найденные римские монеты в очень хорошем состоянии и представляют большую историческую ценность. Их стоимость на черном рынке могла достигать €200 тыс.
Расследование началось после того, как правоохранительным органам стало известно о намерении одного человека продать нумизмату из Лондона золотую монету времен Римской империи. Вскоре появились сведения о том, что она была частью коллекции из восьми монет, которые были украдены в 2012 году из поезда, выполнявшего рейс между двумя швейцарскими городами.