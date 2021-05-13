Ермак: темой встречи Зеленского и Путина может стать выполнение задач Парижского саммита

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Главной темой переговоров на возможной встрече президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина могло бы стать рассмотрение выполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), который прошел в Париже в 2019 году. Об этом заявил главы офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Одной из тем возможной встречи президентов Украины и России может быть состояние выполнения договоренностей Парижского саммита", - сказал он в интервью агентству "РБК-Украина", которое размещено в четверг на сайте офиса главы государства.

По словам Ермака, эти "переговоры нужно провести как можно быстрее". "Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - пояснил глава офиса Зеленского.

Президент России 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает посредником на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

О саммите "четверки"

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Большая часть договоренностей остается невыполненной.