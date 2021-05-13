Кулеба: Россия отвела часть войск от границы, но Украина все равно видит угрозу

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия отвела часть своих войск от восточной границы его страны, однако Киев по-прежнему чувствует угрозу. Слова украинского министра приводит в четверг словацкий телеканал TA3. В Словакии Кулеба находится с рабочим визитом.

"Россия отвела часть своих войск от границы Украины", - сказал Кулеба, утверждая, что там еще остается около 100 тыс. российских военнослужащих.

"Угрозы новых провокаций со стороны РФ остаются. Очень много российских военнослужащих и военной техники размещены у границ Украины", - утверждал также украинский министр.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.