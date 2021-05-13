Обвинение просит суд назначить Медведчуку залог в $10 млн

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Сторона обвинения в суде Киева заявила о необходимости арестовать главу политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Рады Виктора Медведчука, чтобы тот не вмешивался в процесс досудебного расследования. При этом прокуратура просит оставить за политиком право внесения залога в размере более $10 млн.

"В ходе досудебного расследования установлено наличие рисков, которые дают основания полагать, что подозреваемый Медведчук может скрываться от следствия и суда, незаконно влиять на свидетелей, других участников уголовного производства, препятствовать следствию и другим способом", - заявил в четверг в ходе заседания один из прокуроров.

По его словам, у депутата есть право внести залог в размере 300 млн 930 гривен (порядка $10,7 млн). При этом содержание под стражей обвинение предлагает установить на два месяца - до 10 июля.

Ранее Медведчук заявлял, что не сможет внести залог, так как его счета были арестованы на основании решения о санкциях в отношении него.

Обвинения в адрес политика

В эти минуты Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для Медведчука в связи с предъявленным ему обвинением по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры просят арестовать политика с правом внесения залога в размере около 10,5 млн долларов. Медведчук ранее заявлял, что не сможет внести залог, так как его счета были арестованы на основании решения о санкциях в отношении него.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении него и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии своих адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет тюрьмы, по второй - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Офис генпрокурора Украины заявил, что будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для главы политсовета ОПЗЖ в виде содержания под стражей. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.