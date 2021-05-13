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Генсек ООН заявил, что обсудил с Путиным "Спутник V" и палестино-израильский кризис

Антониу Гутерриш рассказал, что стороны коснулись ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане и способов взаимодействия России и ООН для разрешения этих кризисов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/MAXIM SHEMETOV/POOL
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/MAXIM SHEMETOV/POOL

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным роль вакцины "Спутник V" в борьбе с пандемией и обострение палестино-израильского конфликта.

"Центральной темой была важность российской роли в поддержании системы мультилатерализма на основе Устава ООН и норм международного права. Состоялось обсуждение важности вакцинации и роли России в этом, в частности роли вакцины "Спутник V", [обсудили] изменение климата. А также мы обсудили один из самых важных кризисов, разворачивающихся сегодня. Драматическая ситуация, которую мы наблюдаем в Палестине и Израиле", - сказал он, выступая в четверг перед студентами в МГИМО.

"Мы, как и другие акторы, работаем над тем, чтобы способствовать прекращению этих драматических событий. Это фактор, который имеет значение не только для общества там, но и становится фактором экстремизма в других частях мира", - добавил генсек ООН.

Кроме того, он рассказал, что стороны коснулись ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане и способов взаимодействия России и ООН для разрешения этих кризисов как в политическом, так и в гуманитарном направлении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГутерриш, Антониу
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