{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани
Обновлено 

Жители Киева принесли цветы к посольству России на Украине в связи с ЧП в Казани

В результате трагедии погибли девять человек, в том числе семеро детей

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Жители Киева приносят цветы к зданию дипломатического представительства России в связи с трагедией в школе в Казани.

"В связи с трагедией в Казани жители Киева принесли цветы к зданию посольства России на Украине", - сообщило в четверг российское дипломатическое представительство в Twitter.

На сопровождающей сообщение фотографии видно, что у ограды посольства лежат букеты цветов.

Вместе с тем какой-либо реакции официальной власти Украины на события в школе в Казани не последовало. Свои соболезнования родным и близким жертв трагедии выразила лишь украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ). Там подчеркнули, что такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности, и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

В минувший вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и впоследствии арестован по решению суда.

Теги
УкраинаРоссияСтрельба в школе в Казани
Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
В Чехии заявили, что отношения Москвы и Праги достигли "нижней точки" с 1989 года
Министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что Прага не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако должна была "решительно отреагировать" на ситуацию с инцидентом во Врбетице
В Чехии заявили, что отношения Москвы и Праги достигли "нижней точки" с 1989 года
Читать полностью