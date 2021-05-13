Жители Киева принесли цветы к посольству России на Украине в связи с ЧП в Казани

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Жители Киева приносят цветы к зданию дипломатического представительства России в связи с трагедией в школе в Казани.

"В связи с трагедией в Казани жители Киева принесли цветы к зданию посольства России на Украине", - сообщило в четверг российское дипломатическое представительство в Twitter.

На сопровождающей сообщение фотографии видно, что у ограды посольства лежат букеты цветов.

Вместе с тем какой-либо реакции официальной власти Украины на события в школе в Казани не последовало. Свои соболезнования родным и близким жертв трагедии выразила лишь украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ). Там подчеркнули, что такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности, и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

В минувший вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и впоследствии арестован по решению суда.