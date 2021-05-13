Националисты попытались прорваться в суд Киева, где избирают меру пресечения Медведчуку

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Собравшиеся у Печерского районного суда Киева украинские националисты предприняли попытку прорваться в здание, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Ему предъявлено обвинение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

На записи, распространенной в Telegram-канале украинского издания "Страна", видно, как националисты пытаются попасть в здание. Однако их попытка оказалась неудачной, так как дверь в суд успели закрыть.

Националисты выступают против Медведчука. Они пришли к зданию суда несколько часов назад и находятся там в ожидании итогов заседания. Суд находится под усиленной охраной сил правопорядка.

В эти минуты Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для Медведчука в связи с предъявленным ему обвинением по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры просят арестовать политика на два месяца с правом внесения залога в размере более $10,5 млн. Медведчук ранее заявил, что не сможет внести залог, так как его счета были арестованы на основании февральского решения о санкциях в отношении него.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении него и депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии своих адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями. Политик считает их политически мотивированными и бездоказательными.