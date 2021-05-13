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Парламент Кипра объявил, что его сайт ранее подвергся кибератаке со стороны Турции

Такой вывод сделан на основании "анализа данных, проведенного Управлением цифровой безопасности"

НИКОСИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Сайт Палаты представителей Республики Кипр 5 апреля подвергся кибератаке, ответственность за которую власти островного государства возлагают на Турцию. Об этом в четверг сообщила канцелярия однопалатного парламента Кипра.

"Подтверждена кибератака, предпринятая против официального сайта Палаты представителей 5 апреля 2021 года", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что такой вывод сделан на основании "анализа данных, проведенного Управлением цифровой безопасности".

В Палате представителей подчеркнули, что по итогам этого анализа управление пришло к выводу, что атака на сайт была предпринята "с ряда адресов, имеющих отношение к турецкой хакерской группе".

Также утверждается, что путем оперативного реагирования на возникшую угрозу кипрские власти смогли избежать негативных последствий данной кибератаки. Кроме того, в целях предосторожности были приняты дополнительные меры безопасности для противодействия новым атакам со стороны хакеров.

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КипрТурция
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