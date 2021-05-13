Кличко назвал обыски в администрации Киева подавлением местного самоуправления

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко считает, что прошедшие в последние дни обыски в департаментах столичной администрации связаны с попыткой властей Украины помешать внедрению в Киеве системы независимых исполкомов.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть <...> Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!" - написал в четверг Кличко в Facebook.

Он выразил уверенность в том, что эти действия одобрены "на самом высоком государственном уровне". "На самом деле то, что происходит, - это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично! И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов, когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой (улицы, где находится офис президента Украины - прим. ТАСС). И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью," - добавил Кличко.

В среду киевская прокуратура совместно с Национальной полицией Украины провели обыски в департаменте социальной политики Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в связи с нанесением бюджету города ущерба на сумму более 13,5 млн гривен (около $500 тыс.). Обыски также прошли в "Киевзеленстрое", КП "Спецжитлофонд", "Киеавтодоре", "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете".

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в среду провели обыски в доме главы исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного. Он возглавил исполком партии в конце марта 2021 года, а также был депутатом двух созывов Верховной рады.

В среду Кличко в видеообращении к мэрам, местным депутатам, всем согражданам предложил использовать его партию как платформу для консолидации на национальном уровне местных лидеров, общественного сектора и экспертов, чтобы совместно разрешать стоящие перед страной вызовы.