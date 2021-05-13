Чешский суд рассмотрит иск россиянина Никулина о незаконности его экстрадиции в США

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Суд района Прага-2 приступает в четверг к рассмотрению иска россиянина Евгения Никулина к Чехии с требованием выплатить 1,5 млн крон (примерно €60 тыс.) компенсации за незаконность принятого 28 марта 2018 года экс-министром юстиции республики Робертом Пеликаном решения о его экстрадиции в США, где его обвиняют в киберпреступлениях. Об этом ТАСС сообщили в секретариате суда.

"Суд района Прага-2 приступает к рассмотрению жалобы россиянина Евгения Никулина на чешское государство, - отметили там. - Истец требует выплаты 1,5 млн крон в качестве компенсации за экстрадицию в США".

На начавшихся слушаниях председатель суда сообщил, что чешский Минюст в октябре прошлого года извинился перед Никулиным за решение экс-министра и выплатил ему в качестве компенсации 250 тыс. крон (около €10 тыс.). Поэтому предметом иска является сумма 1,25 млн крон (примерно €50 тыс.).

Адвокат россиянина Мартин Садилек в свою очередь заявил, что выплаченная ранее Никулину в качестве компенсации сумма является "чрезмерно малой". По его словам, выдачу бывшим главой Минюста гражданина РФ в США нельзя назвать экстрадицией, которая прошла с соблюдением законов, а следует называть похищением. "Это был незаконный акт со стороны [бывшего] министра", - сказал защитник, подчеркнув, что его клиент потерял веру в правосудие, что, в частности, негативно отразилось на судебном процессе против него в Америке.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Экстрадиция в США

Чехия 31 марта 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.

Между тем Конституционный суд (КС) Чехии 9 апреля 2019 года удовлетворил жалобу Никулина о незаконной выдаче американской стороне. КС отменил решение Пеликана о его экстрадиции в США. Признание судом обоснованности жалобы открыло россиянину возможность добиваться финансовой компенсации от Чехии.

Президент Чехии Милош Земан 11 апреля 2019 года выразил удовлетворение постановлением КС о Никулине. Глава государства допустил, что на экс-министра было оказано давление. По его словам, "Пеликан должен был быть министром суверенной Чешской Республики, а не чиновником, втирающимся в доверие к иностранным державам".

Земан изначально считал нежелательной экстрадицию Никулина в США. По его словам, решение Пеликана о выдаче россиянина в Америку стало неожиданностью и для премьер-министра республики Андрея Бабиша. Глава кабмина сделал соответствующий вывод и отправил министра юстиции в отставку.