Защита Медведчука просит суд не арестовывать его

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Оснований считать, что глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук намерен скрываться от следствия, нет, поэтому его адвокаты просят суд не принимать решение о его аресте в деле о государственной измене. Соответствующее заявление защита сделала в ходе заседания Печерского районного суда Киева об избрании оппозиционеру меры пресечения в четверг.

"Оснований считать, что мой клиент будет скрываться от следствия или на кого-то влиять <...>, нет", - заявил один из адвокатов Медведчука. В связи с этим он обратился к суду с просьбой "отказать в удовлетворении ходатайства прокурора офиса генерального прокурора Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей <...> относительно Медведчука Виктора Владимировича и не устанавливать для него никаких ограничительных мер".

Защита политика уверена, что ничто не свидетельствует о желании Медведчука скрываться, а также о том, что он намерен уничтожать какие-либо вещественные доказательства, а также согласовывать свои действия с неким кругом лиц, имеющих отношение к делу.

В эти минуты Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для Медведчука в связи с предъявленным ему обвинением по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры просят арестовать политика на два месяца с правом внесения залога в размере более $10,5 млн. Медведчук ранее заявил, что не сможет внести залог, так как его счета были арестованы на основании февральского решения о санкциях в отношении него.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении него и депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии своих адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями. Политик считает их политически мотивированными и бездоказательными.