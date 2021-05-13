Католические деятели призвали Байдена работать с Россией над сокращением ядерных арсеналов

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Ученые и представители Римско-католической церкви призвали президента США Джо Байдена сотрудничать с Россией в деле сокращения ядерных арсеналов обеих стран. Об этом говорится в их письме, обнародованном газетой Politico в четверг.

Его подписали 14 человек, среди которых профессор Принстонского университета и бывший сотрудник Белого дома Фрэнк фон Хиппел и архиепископ Ньюаркский кардинал Джозеф Тобин. Они назвали "первым твердым шагом" решение о продлении в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "Мы заявляем о своей поддержке дополнительных шагов по реформированию американской политики в области ядерного вооружения, уменьшению ядерной опасности и поддерживаем обязательство США добиваться создания мира, свободного от ядерной угрозы. Мы призываем [вашингтонскую] администрацию: работать с Россией, а затем и с другими странами над проверяемым сокращением ядерных арсеналов", - отмечается в письме.

В нем также содержится призыв к католику Байдену "заявить, что Соединенные Штаты никогда не будут применять ядерное оружие первыми". Ученые и представители Римско-католической церкви считают необходимым "перенаправить расходы с разработки нового ядерного оружия и программ [его] модернизации на другие неотложные нужды, способствующие укреплению безопасности человечества".

"Католическая общественная мысль, принципы которой находят отклик в других религиозных традициях, запрещает использование оружия массового уничтожения, которое причинит неизбирательный вред гражданскому населению и ущерб, несоразмерный любой законной цели. Католическая традиция осудила гонку ядерных вооружений как кражу у бедных. Гонка вооружений лишает человечество ресурсов, необходимых для удовлетворения основных потребностей человека, и усугубляет коренные причины войны", - говорится в письме.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля текущего года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.