Комиссар по этике Канады признал, что связи Трюдо с фондом WE Charity не нарушали закон

ОТТАВА, 13 мая. /ТАСС/. Независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Канады Марио Дион не нашел нарушений закона в связях премьер-министра страны Джастина Трюдо с фондом WE Charity. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте офиса комиссара.

"В своем отчете комиссар Дион считает, что со стороны господина Трюдо [в связях с фондом] не было конфликта интересов", - отмечается в документе. В нем уточняется, что такие выводы были сделаны на основании анализа более 40 тыс. страниц различных документов, в том числе предоставленных самим Трюдо, бывшим министром финансов Уильямом Морно и еще тринадцатью свидетелями.

В то же время комиссар признал, что Морно имел дружеские отношения с руководством фонда, а потому "имел возможность ненадлежащим образом продвигать личные интересы".

Летом 2020 года независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении Трюдо и Морно, который покинул пост главы Минфина по собственному желанию после начавшегося скандала, так как их семьи тесно связаны с WE Charity. Данный фонд без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии COVID-19.

Организации из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов (тогда $670 млн), но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством. Лидеры оппозиционных партий в связи со скандалом требовали отставки не только Морно, но и Трюдо. Осенью на фоне скандала правительство премьер-министра получило вотум доверия парламента.