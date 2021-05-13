Глава офиса Зеленского предложил срочную встречу советников в "нормандском формате"

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил в срочном порядке организовать встречу советников в "нормандском формате". Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента, ссылаясь на встречу Ермака с послами стран Группы семи, Швеции и Европейского союза.

"Я направил письмо ко всем своим коллегам по "нормандскому формату" (Германия, Россия, Украина и Франция) с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал он.

Глава офиса президента Украины также предложил G7 обратиться к РФ с призывом поддержать проведение саммита "нормандской четверки".

Кроме того, Ермак предложил приобщить к деятельности "нормандского формата" экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.