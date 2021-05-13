Псаки отказалась предоставить дополнительные детали о возможной встрече Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Обсуждение темы возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжается, дополнительных деталей на этот счет пока нет. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга один из журналистов спросил, может ли эта встреча состояться в рамках предстоящей поездки Байдена в Европу. "У меня нет каких-либо дополнительных деталей, которые я могла бы подтвердить в настоящий момент", - ответила Псаки.

"Как мы сообщали, <...> после предложения президента <...> [о проведении встречи] было [поручено] провести обсуждения на уровне сотрудников, через его [Байдена] команду по нацбезопасности. Эти обсуждения продолжаются", - добавила она.

Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, договоренности относительно возможной встречи Путина с Байденом пока не достигнуты. Президенты двух стран провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе.