Посол Израиля заявил, что перемирие зависит от решения ХАМАС прекратить обстрелы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение ХАМАС должно прекратить обстрелы израильской территории для установления перемирия между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в четверг журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Это зависит не от нас. Этот вопрос зависит от террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", которые нас обстреливают ракетами. Они перестанут обстреливать, и будет прекращение огня - очень просто. Не мы же начали их обстреливать, а они нас. Они должны прекратить огонь. Даже почти не надо никаких переговоров, просто прекратить стрелять", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о возможности прекращения огня в ближайшее время.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.