{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Два журналиста турецкого агентства Anadolu пострадали при ударах по сектору Газа

Подробности произошедшего, как и состояние журналистов не уточняется

АНКАРА, 13 мая. /ТАСС/. Фотокорреспондент Мустафа Хассуна и оператор Мухаммед эль-Алюль турецкого государственного Анатолийского агентства пострадали в четверг во время ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Подробности произошедшего, как и состояние журналистов не уточняется.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.

Теги
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
Псаки отказалась предоставить дополнительные детали о возможной встрече Путина и Байдена
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что обсуждения продолжаются
Читать полностью