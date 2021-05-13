Главы МИД Азербайджана и председатель ОБСЕ обсудили напряженность на границе с Арменией

БАКУ, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили напряженность на границе с Арменией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями в связи с напряженностью на границе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении. Байрамов и Линде подчеркнули важность соблюдения пунктов трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям осенью 2020 года.

В среду министерство обороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области страны. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь ее территории на 3,5 км.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.