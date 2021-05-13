Вашингтон призвал Баку и Ереван к сдержанности в целях деэскалации напряженности

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Американские власти призывают Баку и Ереван к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе. Соответствующее заявление опубликовал в четверг на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за сообщениями о росте напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем к сдержанности в целях мирной деэскалации ситуации", - отметил дипломат.

В среду Министерство обороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области страны. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь ее территории на 3,5 км.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.