Гутерриш во время беседы с Путиным поблагодарил Россию за оказываемую ООН поддержку

ООН, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества международной организации с Россией. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой генсека ООН.

"Генеральный секретарь поблагодарил президента Путина за гостеприимство российского правительства и народа, а также за продолжающуюся поддержку ООН со стороны России, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества ООН с Российской Федерацией по трем направлениям работы организации - обеспечение мира и безопасности, устойчивого развития, что подразумевает борьбу с климатическими изменениями и [поддержание] биологического разнообразия, а также соблюдение прав человека".