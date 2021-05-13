Лидер Соцпартии Молдавии обвинил ЕС и США во вмешательстве в избирательную кампанию

КИШИНЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон обвинил ЕС и США во вмешательстве в досрочные парламентские выборы, которые Выборы в стране назначены на 11 июля.

"Запад напрямую вмешивается в то, что сейчас происходит в Республике Молдова. Послы ЕС консультируют представителей Центризбиркома, а посол [США Дерек] Хоган встречается с генеральным прокурором. Я не видел, чтобы посол РФ Олег Васнецов в разгар предвыборной кампании обходил госорганы, которые занимаются подготовкой к выборам. Это называется вмешательством", - сказал Додон в интервью телеканалу Prime TV в четверг.

Политический кризис начался в Молдавии после победы действующего президента Майи Санду на президентских выборах в конце прошлого года. Вступив в должность, она под лозунгом борьбы с коррупцией добилась отставки правительства, а также заблокировала назначение нового премьер-министра, чем спровоцировала роспуск парламента.

Ранее депутаты парламентского большинства, которое сформировали Социалисты вместе с группой "За Молдову", выразили несогласие с действиями президента, а также Конституционного суда, который встал на сторону главы республики в этом конфликте. Тогда с критикой в адрес молдавских депутатов выступили дипломатические представительства США, ЕС, а Санду обратилась за поддержкой к силовым ведомствам.

В четверг обеспокоенность в связи с действиями ЕС и США в Молдавии высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии", - заявила официальный представитель МИД РФ.