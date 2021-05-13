Блинкен: переговоры в Вене продолжатся, невзирая на возможную передачу Ираном оружия ХАМАС

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене продолжатся, несмотря на предположения о вовлеченности Ирана в эскалацию обстановки между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн в Госдепартаменте.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Во время пресс-конференции одна из журналисток спросила, есть ли у США свидетельства "причастности Ирана к атакам на Израиль, <...> учитывая то, что [движение] ХАМАС использует беспилотники и ракеты большой дальности". "Если так, то как вы отреагируете на призывы республиканцев <...> прекратить переговоры в Вене?" - поинтересовалась сотрудница СМИ.

"Мне нечего вам сказать относительно того, вовлечен Иран или нет в то, что происходит. Я только скажу, что, когда речь заходит о любой злонамеренной деятельности, в которую может или не может быть вовлечен Иран <...>, это лишь подчеркивает важность того, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие. <...> Так что переговоры в Вене идут, <...> они продолжатся", - ответил Блинкен.

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат заявил в среду, что не располагает данными о какой-либо непосредственной причастности Ирана к нынешнему обострению конфликта между Израилем и Палестиной.

В Вене идут переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Предыдущий американский президент Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

Нынешний президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что единственным способом сохранить СВПД является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.