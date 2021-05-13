МИД Молдавии не подтвердил информацию о вмешательстве в выборы из-за рубежа

КИШИНЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии не располагает информацией о вмешательстве из-за рубежа в процесс подготовки досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства, опубликованного в четверг в ответ на запросы представителей СМИ.

"В министерство не поступала информация от государственных структур о случаях давления со стороны других государств на процесс организации досрочных парламентских выборов", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что процесс подготовки к выборам проходит с соблюдением правовых норм, включая "процесс информирования, регистрации и участия международных наблюдателей".

Ранее лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон обвинил ЕС и США во вмешательстве в подготовку к выборам, которые назначены на 11 июля.

Политический кризис разразился в Молдавии после победы на президентских выборах в ноябре прошлого года Майи Санду. Вступив в должность, политик под лозунгом борьбы с коррупцией добилась отставки правительства, а также заблокировала назначение нового премьер-министра, чем спровоцировала роспуск парламента.

Ранее депутаты парламентского большинства, которое сформировали социалисты вместе с группой "За Молдову", выразили несогласие с действиями президента, а также Конституционного суда, который встал на сторону главы республики в этом конфликте. Тогда с критикой в адрес молдавских депутатов выступили дипломатические представительства США, ЕС, а Санду обратилась за поддержкой к силовым ведомствам.