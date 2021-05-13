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Палестино-израильский конфликт

В Пентагоне не смогли подтвердить запуск ракет по Израилю из Ливана

Телеканал Al Jazeera ранее выступил с утверждением, что три ракеты были выпущены по Израилю с территории Ливана

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Пентагон не обладает информацией о запуске ракет с территории Ливана по Израилю. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я видел эти сообщения прессы перед тем, как пришел сюда [на пресс-конференцию], но я не могу подтвердить это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что три ракеты были выпущены по Израилю с территории Ливана. По его сведениям, снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.

 

Теги
СШАЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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