В Пентагоне не смогли подтвердить запуск ракет по Израилю из Ливана

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Пентагон не обладает информацией о запуске ракет с территории Ливана по Израилю. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я видел эти сообщения прессы перед тем, как пришел сюда [на пресс-конференцию], но я не могу подтвердить это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что три ракеты были выпущены по Израилю с территории Ливана. По его сведениям, снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.