Первый замгенпрокурора Украины пообещал оспорить решение о домашнем аресте Медведчука

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда сообщил, что офис прокурора намерен оспорить решение Печерского райсуда Киева, который в четверг отказал во взятии под стражу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил его под домашний арест до 9 июля. Об этом он сказал в эфире телеканала "Один плюс один".

"Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом", - сообщил Говда.

При этом он не согласился с мнениями экспертов о том, что домашний арест главы политсовета ОПЗЖ "является конечной точкой" в избрании ему меры пресечения. "Все считают решение Печерского райсуда окончательным в избрании меры пресечения. Мы услышали короткую результативную часть, из которой мы не можем понять мотивы и основания суда отказать прокурорам и избрать более мягкую меру пресечения", - сказал первый замгеннпрокурора.

В то же время депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил в том же эфире, что Печерский райсуд не поверил обвинению, в связи с чем отказал прокуратуре во взятии под стражу Медведчука. "Я наблюдал процесс. Я видел, как судья притягивал за уши обвинение и подсказывал, что они [прокуроры] должны пояснить. И даже после этого он не взял на себя ответственность удовлетворить ходатайство прокуратуры", - сказал депутат. "Даже судья не поверил обвинению, приняв решение о домашнем аресте", - добавил Шуфрич.

Главе политсовета ОПЗЖ в четверг предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры требовали взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в эквиваленте $10,5 млн. Адвокаты заявили об отсутствии законных оснований для этого. По словам представителя защиты Камиля Кирпичева, размер залога чрезмерен и необоснован с учетом того, что счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что Медведчук может спрятать важные для следствия доказательства.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Он заявил, что будет исполнять решение суда, хотя не согласен с ним, а также сообщил, что примет решение относительно его обжалования после консультаций с адвокатами.