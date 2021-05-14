На Украине вступил в силу закон, упрощающий процедуру уголовного преследования Януковича

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Закон Украины, который упрощает процедуру заочного расследования и позволяет начать процесс уголовного преследования экс-президента Виктора Януковича и пребывающих за пределами страны других представителей прежней власти, вступает в силу 14 мая.

Текст закона о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) изменений об упрощении процедуры заочного расследования опубликован в четверг в парламентской газете "Голос Украины". "Документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в тексте.

Этот документ расширяет перечень оснований, необходимых для начала специального досудебного расследования и заочного ареста подозреваемых, которые скрываются от наказания за пределами страны. Дополнительными основаниями для объявления в розыск названы объявление подозреваемого в международный розыск, а также безосновательное уклонение от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда. В то же время, как гласит закон, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, то с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам УПК. Ходатайство о взятии под стражу таких лиц разрешается рассматривать в судах Украины заочно при наличии постановления о розыске и без возможности внесения залога.

Ранее для заочного ареста граждан, которые скрываются от следствия за пределами страны, нужно было сначала объявить их в международный розыск. Однако Интерпол не всегда идет в этом навстречу Киеву.

Верховная рада в конце апреля приняла в целом закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины". 11 мая документ подписал президент Владимир Зеленский.