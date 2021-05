Байден продолжит диалог с республиканцами о развитии инфраструктуры США

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг положительно оценил свою встречу с представителями республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США, посвященную рассмотрению планов масштабной модернизации инфраструктуры страны. Американский лидер заявил, что оптимистично настроен относительно возможности достижения компромисса и отметил, что на следующей неделе республиканцы представят ему свои предложения по данному вопросу.

"Очень хорошая встреча. <...> Я очень оптимистично настроен относительно возможности достичь разумного согласия. Даже если этого не произойдет, это было <...> добросовестное усилие", - сказал демократ Байден.

"Мы не пришли к какому-то компромиссу. <...> Я изложил свое видение того, что мы должны делать и как это должно оплачиваться. <...> Они [законодатели] вернутся со встречным предложением по поводу того, что они готовы сделать и как это финансировать. Мы поговорим еще раз на следующей неделе", - добавил президент.

Встреча Байдена с группой сенаторов-республиканцев во главе с Шелли Мур Капито (от штата Западная Вирджиния) состоялась в четверг в Белом доме. Агентство Associated Press сообщило, что беседа главы государства с законодателями продолжалась более полутора часов, сенаторы уходили воодушевленными. Как напоминает газета The Hill, республиканцы, с которыми встречался президент, ранее предлагали израсходовать на модернизацию инфраструктуры $568 млрд, что значительно меньше, чем готов инвестировать в проект президент. После встречи в четверг сенатор Капито не исключила, что республиканцы позднее доработают свой план и предложат выделить на инфраструктуру более крупную сумму, отмечает The Hill.

План Байдена

Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более $2 трлн. По оценке президента, воплощение замысла стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны". Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.

В среду президент США встретился с лидерами республиканского меньшинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митчем Макконнеллом и Кевином Маккарти, обсудив планы модернизации инфраструктуры страны. Республиканцы заявили, что "не заинтересованы в пересмотре закона о налогообложении от 2017 года", принятого администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Макконнелл и Маккарти заверили, однако, что считают консультации с главой администрации США в целом полезными.