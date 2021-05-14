Секретари Совбезов Армении и России обсудили ситуацию в Сюникской области

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Секретари Советов безопасности Армении и России Армен Григорян и Николай Патрушев в пятницу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом Григорян сообщил на своей странице в Facebook.

"Ключевой темой телефонного разговора стала ситуация на армяно-азербайджанской границе. Мы обменялись мнениями и обсудили возможные варианты решения проблемы. Я подчеркнул, что Армения рассматривает это как посягательство Азербайджана на нашу суверенную территорию, что это неприемлемо для нас и поэтому азербайджанские вооруженные формирования должны покинуть эти территории и вернуться на исходные позиции", - написал Григорян. Он также сообщил Патрушеву, что "утверждения азербайджанской стороны необоснованны, что еще остались карты советского периода, подтверждающие принадлежность указанных территорий к Армении".

"Николай Патрушев высоко оценил сдержанность армянской стороны в этом вопросе, подчеркнув необходимость использования всех возможных дипломатических усилий для решения проблемы, добавив, что российская сторона интенсивно работает на всех уровнях для скорейшего решения вопроса", - добавил Григорян.

Ситуация на границе

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

В четверг вечером Пашинян заявил, что поручил руководителям соответствующих министерств начать консультации с ОДКБ по ситуации в Сюнике. В тот же день прокуратура Армении возбудила уголовное дело по части 2 статьи 329 ("Незаконное пересечение государственной границы") и статье 300.2 ("Действия, направленные на нарушение территориальной целостности") Уголовного кодекса Армении.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.