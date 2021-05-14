Конституционная комиссия в Белоруссии не поддержала переход к однопалатному парламенту

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Конституционная комиссия Белоруссии не поддержала предложение о переходе к однопалатному парламенту. Об этом сообщил в пятницу вице-спикер Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии, член Конституционной комиссии Валерий Мицкевич.

"Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну палату, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе палат парламента. Мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте", - отметил член комиссии журналистам.