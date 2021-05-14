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Палестино-израильский конфликт
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СМИ: беспилотник Израиля атаковал машину с предполагаемыми бойцами "Хезболлах"

Ракета была выпущена к востоку от города Хермель

БЕЙРУТ, 14 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал в пятницу автомобиль поблизости от сирийско-ливанской границы. Как сообщил телеканал Al-Hadath, в машине, предположительно, могли находиться бойцы шиитской вооруженной милиции "Хезболлах".

По сведениям телеканала, ракета была выпущена по машине к востоку от города Хермель. Сведений об убитых и раненых пока не поступало.

В свою очередь новостной портал Naharnet передал, что ударам с воздуха подверглась колонна с боеприпасами, которая направлялась через погранпереход в Сирию, где шиитские бойцы воюют на стороне правительственной армии.

Со стороны "Хезболлах" и ливанских властей никаких комментариев на этот счет пока не последовало.

 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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