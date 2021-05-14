Парламент Армении проведет внеочередное заседание

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Парламент Армении в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе по инициативе оппозиционной фракции "Процветающая Армения" в пятницу вечером проведет внеочередное заседание, которое пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе парламента.

"По инициативе фракции "Процветающая Армения" сегодня в 18:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) парламент проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться ситуация на границе", - отметили в пресс-службе.