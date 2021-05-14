{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: американские войска спешно покинули свою базу на юге Афганистана

По данным газеты Stars and Stripes, на базе еще несколько дней будут находиться военнослужащие коалиционных сил для решения вопросов по обеспечению безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Американские военнослужащие покинули свою базу в районе военного аэродрома в провинции Кандагар, бывшую некогда крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в четверг вечером газета Stars and Stripes.

Вывод войск, по данным издания, был осуществлен без каких-либо формальностей и прощальных церемоний и настолько спешно и скрытно, что афганские представители, которым, согласно официальным заявлениям, была передана база, затруднились с указанием точной даты ее передачи.

"Передача аэродрома Кандагар была осуществлена в координации с представителями афганского правительства и нашими афганскими партнерами из 205-го корпуса", - заявил газете представитель военной коалиции США и других стран НАТО в Афганистане полковник Сонни Леггетт. Однако, по словам представителя упомянутого 205-го корпуса, уход американцев стал полной неожиданностью для афганцев и был осуществлен - "то ли во вторник вечером, то ли в среду утром" - без какой-либо координации с местными властями.

"Они уехали ночью, и больше американских войск в Кандагаре не осталось, на данный момент", - сказал газете военный комендант аэродрома генерал Фарик Квовахи. Он не уточнил, о какой ночи идет речь.

На базе, как сообщил изданию на условиях анонимности сотрудник оборонного ведомства США, "еще день-другой" будут находиться военнослужащие коалиционных сил для решения вопросов по обеспечению безопасности. В разгар боевых действий в Афганистане, напомнила газета, на этой базе размещались до 30 тыс. военнослужащих и контрактников.

Планы США

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В последнее время в Афганистане участились теракты. Последние два произошли ночью 13 мая. В результате погибли девять мирных жителей.

Теги
АфганистанСША
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В Баку заявили, что ведyт переговоры с Ереваном для снижения напряженности на границе
Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, указал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
Читать полностью