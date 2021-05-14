Блинкен посетит Данию, Исландию и Гренландию

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в период с 16 по 20 мая Данию, Исландию и Гренландию. Об этом объявил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, глава американской дипломатии нанесет визиты в Копенгаген, Рейкьявик и Кангерлуссуак. У него намечены встречи не только с главами МИД Дании, Исландии и Гренландии (территория в составе Дании, пользующаяся с 2009 года правами широкой автономии), но и их высшим политическим руководством. Центральным пунктом турне Блинкена является участие в министерском совещании Арктического совета (АС), которое состоится 20 мая в Рейкьявике. Планируется, что на полях этого совещания пройдут отдельные двусторонние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Блинкена.

По свидетельству Прайса, госсекретарь США намерен обсуждать в Дании, Исландии и Гренландии вопросы борьбы с изменением климата на планете, укрепления сотрудничества и безопасности на Крайнем Севере, а также двусторонних и трансатлантических отношений. На заседании АС Блинкен собирается "продвигать усилия, направленные на то, чтобы сохранять Арктику в качестве региона мира, свободного от конфликта", отмечает Прайс. По его словам, в рамках совещания у Блинкена намечаются двусторонние переговоры не только с Лавровым, но и должностными лицами других стран - членов АС. Кроме того, во время пребывания в Исландии Блинкен побывает на военной авиабазе Кефлавик.

Отвечая в среду на вопросы корреспондента ТАСС на онлайн-брифинге для иностранных журналистов, координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт сообщил, что по итогам совещания АС в Рейкьявике будет принята совместная декларация. "Прежде всего мы увидим солидарность арктических государств, которая выразится в форме согласованной декларации, чего не было [на аналогичной встрече] два года назад. Я совершенно уверен, что на данной министерской [встрече] это (то есть одобрение общего документа - прим. ТАСС) произойдет", - подчеркнул американский дипломат.