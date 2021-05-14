Глава Минобороны Армении и командующий ЮВО обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий Южным военным округом ВС РФ генерал армии Александр Дворников в пятницу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"В ходе встречи была обсуждена ситуация в Сюникской области и пути ее разрешения, начатые реформы ВС Армении, а также затронуты вопросы региональной безопасности. Собеседники высоко оценили уровень двустороннего военного сотрудничества, выразили уверенность, что намеченные программы будут реализованы в полном объеме", - отмечается в сообщении.

