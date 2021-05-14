Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Руководители оборонных ведомств Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в телефонном разговоре в пятницу обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

"Арутюнян проинформировал своего российского коллегу о действиях армянской стороны в сложившейся ситуации, отметив, что во всех местах, включая участок "Севлич", куда вторглись азербайджанцы, вся территория, военные и пути их снабжения находятся под полным контролем армянской армии. Глава Минобороны, подчеркнув необходимость мирного урегулирования ситуации, счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении", - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора Арутюнян и Шойгу обсудили также армяно-российское военное сотрудничество, миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также ряд вопросов, связанных с региональной безопасностью.

В среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские войска для "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после ответных мер азербайджанская сторона прекратила эти действия, идут переговоры об урегулировании ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности назвал произошедшее посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские силы пересекли госграницу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

В четверг вечером глава кабмина заявил, что поручил руководителям соответствующих министерств начать консультации с ОДКБ по ситуации в Сюникской области. В тот же день прокуратура Армении возбудила уголовное дело по части 2 статьи 329 ("Незаконное пересечение государственной границы") и статье 300.2 ("Действия, направленные на нарушение территориальной целостности") Уголовного кодекса Армении.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить в непосредственной близости от Сюникской области.