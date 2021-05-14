Армия Израиля открыла предупредительный огонь по палестинцам, перешедшим границу из Ливана

БЕЙРУТ, 14 мая. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии сделали несколько предупредительных залпов по палестинцам, которые проникли в пятницу через пограничные заграждения на территорию Израиля из Южного Ливана. Как сообщил телеканал Al Jazeera, палестинцы направились к границе из лагеря беженцев под Тиром.

По его информации, нарушители вернулись на ливанскую территорию и на границе сейчас восстановлено спокойствие.

Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию. "Несколько минут назад израильские танки произвели предупредительные выстрелы в сторону нарушителей, которые пересекли границу Ливана с Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армейской пресс-службы в Twitter. В нем отмечается, что нарушители "умышленно повредили забор и устроили поджог на пограничной линии, прежде чем вернуться на ливанскую территорию".