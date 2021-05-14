Глава МВД Германии предупредил депутатов об угрозах в сфере информационной безопасности

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предупредил депутатов Бундестага о возможных угрозах в сфере информационной безопасности, которые могут возникнуть в ходе осенних парламентских выборов. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, Зеехофер направил письмо депутатам Бундестага, в котором предупредил о возможных угрозах в сфере IT-технологий. "В последние недели вопросы информационной безопасности все чаще встают на повестке дня, что вызвано возникновением различных инцидентов, в том числе связанных с вами", - говорится в письме.

При этом Зеехофер напомнил, что ответственность за использование личных компьютеров и мобильных телефонов лежит на самих депутатах. Ранее из-за утечки данных в Facebook, как пишет Der Spiegel, номера мобильных телефонов политиков ФРГ стали достоянием общественности. Кроме того, по данным издания, стало известно, что группа хакеров пыталась взломать электронные почтовые ящики депутатов Бундестага, а также ландтагов (земельных парламентов).

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.