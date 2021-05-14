Дипломаты США просят власти ускориться с поставкой вакцин за рубеж из-за России и Китая

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Американские дипломаты оказывают давление на руководителей Госдепартамента США, чтобы те активизировались в вопросе предоставления вакцин от коронавируса другим странам. Как пишет в четверг со ссылкой на источники газета Politico, дипработники обеспокоены тем, что промедление со стороны Вашингтона в этом вопросе, по их мнению, играет на руку России и КНР.

Пока Белый дом, отмечает издание со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников высокого ранга, потратил недели на обсуждение того, как лучше ответить на просьбы о вакцинах и прочей помощи по борьбе с пандемией от более чем четырех десятков стран, КНР и Россия жертвовали свои собственные вакцины якобы для получения политических уступок от других стран. Двое из них при этом утверждали, что Пекин оказывает давление на должностных лиц из более чем 50 государств, которым предоставляет свои вакцины, чтобы те признали суверенитет Пекина над Тайванем. Россия же, по мнению источников, использует свою вакцину "Спутник V" для укрепления своих отношений со странами Южной Америки.

"Нам не нужны эти дозы (речь о дозах вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca, препарат на данный момент не одобрен к применению в США - прим. ТАСС). <...> Поэтому мы уже сказали, что направим часть из них за рубеж. Но нам нужно двигаться гораздо быстрее, чтобы доставлять дозы и другие медицинские принадлежности <...> странам, которые сталкиваются с трудностями, пытаясь сдержать распространение [вируса]", - заявил Politico представитель американской администрации высокого ранга.

В конце апреля координатор Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Джефф Зинтс заявил в интервью агентству Associated Press, что США передадут другим странам свои запасы вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca. По его словам, всего США распределят порядка 60 млн доз вакцины. США сейчас располагают примерно 10 млн доз препарата, еще 50 млн будут готовы в мае-июне текущего года. В марте стало известно, что США направят 4 млн доз вакцины от AstraZeneca Канаде и Мексике. Всего в Соединенных Штатах по контракту с AstraZeneca будут произведены 300 млн доз препарата.