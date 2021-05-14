Глава Минобороны Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в пятницу в телефонной беседе обсудили ситуацию в приграничной с Азербайджаном Сюникской области. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"Арутюнян подробно представил сложившуюся в результате азербайджанской провокации ситуацию в Сюнике и действия армянской стороны. Подчеркнув необходимость мирного урегулирования ситуации, он счел такие провокации против суверенных территорий Армении недопустимыми, отметив, что они серьезно угрожают и без того хрупкому миру и региональной безопасности", - отмечается в сообщении. Глава Минобороны также сообщил, что Армения в связи со сложившейся ситуацией официально обратилась ОДКБ.

В среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские войска для "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после ответных мер азербайджанская сторона прекратила эти действия, идут переговоры об урегулировании ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности назвал произошедшее посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские силы пересекли госграницу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. В связи с этим инцидентом Ереван начал консультации с ОДКБ и возбудил уголовное дело о нарушении территориальной целостности страны.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить в непосредственной близости от Сюникской области.