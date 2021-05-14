Баку и Брюссель обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

БАКУ, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Стефано Саннино ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД.

"Стороны провели обмен мнениями о напряженности, возникшей на границе Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Азербайджанский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации на границе, подчеркнув, что его страна привержена урегулированию ситуации в регионе политическим и дипломатическим путем.

В среду министерство обороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области страны. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь ее территории на 3,5 км.

В четверг в дипведомстве Азербайджана сообщили, что азербайджанские и армянские пограничники ведут переговоры о нормализации ситуации на границе между двумя странами. При этом в Баку заявили, что "передвижение азербайджанских войск происходит на позициях, принадлежащих Азербайджану".

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить в непосредственной близости от Сюникской области. Между сторонами периодически возникают территориальные споры.