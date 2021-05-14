Сирены воздушной тревоги прозвучали в крупных городах на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги звучат в пятницу в крупных городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге Израиля, а также в районах, прилегающих к сектору Газа, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены ПВО сработали в Беэр-Шеве. Сирены продолжают звучать в городах Ашкелон и Ашдод, а также районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в заявлении военных.

Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа начались 10 мая. С тех пор радикалы из сектора Газа выпустили более 1,8 тыс. ракет по израильским городам, более 400 из них разорвались в секторе Газа, не перелетев через границу.