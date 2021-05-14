Президентская партия в Молдавии обратилась в ЦИК для участия в выборах

КИШИНЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), учрежденная президентом Молдавии Майей Санду, подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах. Процедуру подачи заявки транслировал в пятницу интернет-ресурс Privesc.

"В ноябре граждане инициировали изменения в стране, проголосовав на президентских выборах за Майю Санду, однако этого недостаточно. Чтобы реализовать наши обязательства, необходимо ответное правительство и новый парламент без воров и перебежчиков", - сказал перед обращением в ЦИК лидер ПДС Игорь Гросу.

Ранее лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что избирательный блок, который социалисты сформировали совместно с Партией коммунистов, первым подал документы в ЦИК для регистрации на предстоящих выборах.

Политический кризис в Молдавии спровоцировал проведение досрочных выборов в парламент. Майя Санду, вступив в должность президента, добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета министров, чем спровоцировала роспуск парламента. Помимо президентской Партии действия и солидарности и Избирательного блока социалистов и коммунистов, бороться за депутатские мандаты также будут региональная партия "Шор" и Избирательный блок "Ренато Усатый".