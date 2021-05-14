Учения ВС США Swift Response завершились в Эстонии

ТАЛЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Крупные учения Вооруженных сил США Swift Response завершились в Эстонии. Об этом в пятницу сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

"Для нас эти учения стали разминкой перед учениями "Весенний шторм" (стартуют 17 мая - прим. ТАСС), - сказал руководитель учений генерал-майор Индрек Сирель. - В целом могу сказать, что они прошли успешно, мы смогли отработать взаимодействие с союзниками, причем некоторые элементы - в небывалых до этого масштабах".

По его информации, в учениях Swift Response приняли участие около 2 тыс. военнослужащих США и Великобритании, которые отрабатывали защиту Эстонии в условиях потенциального кризиса. Учения проходили с 5 мая под руководством США. Часть задействованных в учениях американских военнослужащих остались в балтийской республике для участия в стартующих на будущей неделе учениях "Весенний шторм", указано в сообщении.

Учения Swift Response являются частью учений Defender Europe, которые начались в марте и будут продолжаться до июня включительно. В них принимают участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, учения проходят на более чем 30 полигонах в более чем десятке стран.