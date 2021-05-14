Совбез Украины решил создать систему государственного цифрового вещания

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение создать систему государственного мультиплекса для вещания на Украине и на приграничных с РФ территориях. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На заседании СНБО было принято решено внедрить национальную цифровую сеть мультиплекс, которая позволит смотреть 12 каналов", - сказал он. По словам министра, это сделано для того, чтобы обеспечить доступ к украинскому телевидению жителям приграничных районов. "Сегодня случилась такая ситуация, что люди, которые живут на приграничных территориях, не имеют возможности бесплатно смотреть украинское телевидение. В прошлом году произошла кодировка спутникового телевидения, и единый оператор цифрового вещания покрывает не всю страну, в частности сигнала нет на приграничных территориях. И для того, чтобы смотреть ТВ, нужно было купить тюнер и оформить абонплату, а это немалые деньги", - пояснил он.

Кроме того, добавил он, "жители приграничных территорий с РФ поддаются информационной пропаганде". Эту проблему, по мнению Федорова, "в первую очередь решает создание общенациональной телесети Мультиплекс MX-7".

Проект будет реализован путем получения кредита под государственные гарантии в размере 490 млн гривен (около $17,7 млн). Коммерческие каналы будут допущены к трансляции на основании конкурса, который проведет Национальный совет по ТВ, а государственные каналы будут транслироваться без конкурса.