Блинкен и Гани обсудили пути достижения общенационального единства в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани рассмотрели пути обеспечения примирения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, которое было распространено по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора Гани и Блинкена.

"Два лидера обсудили важность [достижения] на данном этапе общенационального единства в Афганистане, а также региональные усилия, направленные на продвижение мирного процесса", - отмечается в документе. В нем также сообщается, что Блинкен заверил Гани в "неуклонной поддержке" Соединенными Штатами Афганистана и его сил безопасности. Кроме того, глава американской дипломатии поздравил афганского руководителя с религиозным праздником Ид аль-Фитр и принес соболезнования родным и близким погибших в результате недавних терактов в Афганистане.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.