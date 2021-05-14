Совбез Украины утвердил стратегию кибербезопасности и решение о создании кибервойск

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу утвердил пятилетнюю стратегию развития кибербезопасности в стране, а также принял решение о создании кибервойск.

"Первый вопрос касался стратегии кибербезопасности нашей страны. Принята стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет", - сообщил после заседания министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания также сообщил о рассмотрении "безотлагательных мер обеспечения дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты страны в киберпространстве и создании кибервойск Украины".

Днем ранее в рамках форума "Украина 30. Безопасность страны" открылся государственный центр реагирования на кибератаки "Киберцентр UA30". Со своей стороны Зеленский во время презентации центра отметил, что благодаря созданию подобных организаций Украина будет развивать кадровый потенциал.

Ранее Федоров сообщал, что только в январе текущего года на Украине зарегистрировано около 14 млн инцидентов, связанных с кибератаками.