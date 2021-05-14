Число погибших в стычках с полицией Израиля палестинцев возросло до 10

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в пятницу в столкновениях с сотрудниками израильских органов правопорядка на Западном берегу реки Иордан, увеличилось до 10. Об этом сообщила палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

"Еще один человек погиб в районе деревни Салем возле города Наблус. Таким образом, общее число жертв возросло до 10", - приводит радиостанция слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Помимо этого, как отметили в организации, почти 500 арабов получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось о пяти погибших и 150 раненых.

Как уточняет палестинское агентство WAFA, всего на текущий момент продолжается порядка 200 столкновений в различных городах и деревнях, а также близ контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения Израиля и Западного берега реки Иордан. Наиболее ожесточенные столкновения имеют место близ городов Вифлеем, Иерихон, Эль-Халиль, Дженин, Сальфит, Тулькарем, Рамалла, а также в нескольких деревнях провинции Наблус. Сотрудники израильской пограничной полиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Кроме того, стычки происходят в Восточном Иерусалиме, в частности в палестинском квартале Бейт-Ханина, а также вокруг района Шейх-Джаррах, где израильские полицейские перекрыли дороги, ведущие в квартал.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору, которые не прекращаются с понедельника, стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.