Генсек ООН надеется на укрепление сотрудничества с РФ в поддержании мира и стабильности

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам визита в Москву надеется на укрепление сотрудничества с Россией в поддержании мира и стабильности. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в ходе контактов в Москве "генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в том, чтобы укреплять сотрудничество с Россией по трем основополагающим направлениям работы организации - поддержанию мира и стабильности, защите прав человека и устойчивому развитию".

Дюжаррик напомнил, что в ходе визита в Москву 12-14 мая состоялись встречи главы ООН с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.