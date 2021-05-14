{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН надеется на укрепление сотрудничества с РФ в поддержании мира и стабильности

Представитель генсека Стефан Дюжаррик напомнил, что в ходе визита в Москву 12-14 мая состоялась встреча главы ООН с президентом России Владимиром Путиным

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам визита в Москву надеется на укрепление сотрудничества с Россией в поддержании мира и стабильности. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в ходе контактов в Москве "генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в том, чтобы укреплять сотрудничество с Россией по трем основополагающим направлениям работы организации - поддержанию мира и стабильности, защите прав человека и устойчивому развитию".

Дюжаррик напомнил, что в ходе визита в Москву 12-14 мая состоялись встречи главы ООН с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Теги
Россия
Палестино-израильский конфликт
Генсек ООН призвал обе стороны противостояния в секторе Газа прекратить огонь
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация готова оказывать содействие урегулированию между Палестиной и Израилем через ближневосточный "квартет"
Читать полностью