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Пентагон заявил, что США пока не сталкивались с кибератакой, равной вооруженному нападению

В ведомстве выразили намерение продолжать сохранять мощную расстановку сил и средств сдерживания любой атаки

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не сталкивались с масштабными кибератаками со стороны какой-либо другой страны, которые можно было бы считать равными по значимости вооруженному нападению. Об этом сообщила в пятницу заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

"Я бы только отметила, что в плане кибератак, которые бы достигали уровня вооруженного нападения, мы не видели атаку такого типа на Соединенные Штаты со стороны противника в лице государства", - заявила представитель Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"И мы будем продолжать сохранять мощную расстановку сил и средств сдерживания любой атаки такого рода", - добавила сотрудник американского военного ведомства.

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